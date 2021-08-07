Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" diyen Kenan İmirzalıoğlu'na tepki yağıyor

Eşi Sinem Kobal ve arkadaşlarıyla tatile çıkan Kenan İmirzalıoğlu'nun yangınlar için "Biz tatildeydik ama denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyordu. İçimiz yanıyor" sözleri tepki çekti. Kısa sürede gündem olan İmirzalıoğlu için "Keşke açıklama yapmasaydın" yorumları yapıldı.

Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, eşi ve oyuncu arkadaşlarıyla Çeşme'de tatil yaptı. Önceki gün İstanbul'a gelen İmirzaoğlu, kuaförden çıkarken görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan oyuncunun yangınla ilgili açıklaması sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.

"DENİZE GİRMEMİZE RAĞMEN İÇİMİZ SOĞUMUYOR"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmirzalıoğlu, "Biz tatildeydik ama denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyordu. İçimiz yanıyor... Sinem'in de canı çok sıkıldı. Ben sütünün kesilmesinden endişe ettim. Dertleniyordu. Biz oralarda yaşadık, esnaf arkadaşlarımız var. Haberleri alıyoruz içimiz kan ağlıyor" dedi.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Kenan İmirzalıoğlu'nun "Denize rağmen içimiz soğumuyor" sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken peş peşe tepki yorumları yapıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, "Dalga geçmiş gibi" ve "Üzüntüsünü deniz bile söndürememiş" yorumu yaptı.

İşte Kenan İmirzalıoğlu için yapılan bazı yorumlar...