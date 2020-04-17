Yangını söndürmek için vatandaşlar seferber oldu Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir evde çıkan yangının söndürülmesi çalışmalarına vatandaşlar destek verdi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir evde çıkan yangının söndürülmesi çalışmalarına vatandaşlar destek verdi.

Şehitler Mahallesi'nde Ersin Özkan'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evin çatısından yükselen alevleri ve yoğun dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine, yangın mahalline itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın başlayınca evden çıkan ve evinin yandığını gördükten sonra fenalık geçiren Gülsüm Özkan, ambulansla Hisarcık İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Annesi Özkan'ın evde olduğunu sanarak telaşa kapılan Aydanur Özkan'ı ise çevredeki vatandaşlar teskin ederek, annesinin evde olmadığını söyledi.

Kısa sürede büyüyen ve bitişikteki kullanılmayan ahşap binaya da sıçrayan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, çevredeki vatandaşlar da deste verdi. İtfaiyenin hortumunun taşınmasına yardım eden vatandaşlar, alevlere de hortumla su tutarak müdahale etti.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların sonunda söndürülen yangında, iki ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA