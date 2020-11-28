Yangını gören vatandaşlar kısıtlamayı unuttu
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Yangını gören vatandaşlar kısıtlamayı unuttu

28.11.2020 22:07 | Son Güncelleme: 28.11.2020 22:11
Yangını gören vatandaşlar kısıtlamayı unuttu

Elazığ'da depremde hasar alarak boşaltılan bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da depremde hasar alarak boşaltılan bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bazı vatandaşlar ise sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkarak çalışmaları izledi.

Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Yurt Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depremde aldığı hasardan dolayı boşaltılan 4 katlı bir binanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Bu sırada bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkarak itfaiye ekiplerini izledi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

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Yangını gören vatandaşlar kısıtlamayı unuttu
Yangını gören vatandaşlar kısıtlamayı unuttu
Yangını gören vatandaşlar kısıtlamayı unuttu
Yangını gören vatandaşlar kısıtlamayı unuttu
Yangını gören vatandaşlar kısıtlamayı unuttu
Yangını gören vatandaşlar kısıtlamayı unuttu
Yangını gören vatandaşlar kısıtlamayı unuttu
Yangını gören vatandaşlar kısıtlamayı unuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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