Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi
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Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde mobilyacılar sitesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi
04.06.2020 18:13 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:32

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde mobilyacılar sitesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Söndürme çalışmalarını çevredeki vatandaşlar film gibi seyrederken, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı şekilde izledi.

Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Asem Mobilyacılar Çarşısı 7'nci Sokak'ta bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden çıkan dumanları gören çalışan durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, paniğe sebep olan yangına müdahale etti. İş yerinin çevresinde bulunan diğer dükkanlara alevlerin sıçramaması için büyük çaba sarf eden itfaiye erleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Çevredeki vatandaşlar film gibi, çalışan ise gözü yaşlı izledi

Çıkan yangını çevredeki vatandaşlar adeta bir film gibi izlerken iş yeri çalışanı ise gözü yaşlı bir şekilde dükkanın yanışını izledi. Alev alan dükkanda tek başına çalışan Abdullah Kurt isimli çalışan yaşlı gözlerle, paniğe kapılarak dışarı çıktığını ve durumu itfaiye ekiplerine haber verdiğini belirterek, "Bende nasıl olduğunu anlayamadım, bağrışmalar üzerine dışarıya çıktım. Dumanları görünce bütün elektrik şalterlerini indirdim ve itfaiyeyi aradım, geldiler. Yaralanan kimse yok zaten bir tek ben vardım, patronda dışarıdaydı, içeride hiç kimse yoktu. Sadece yukarıda zarar olduysa oldu, tam olarak ne kadar zarar oldu bende bilmiyorum. İtfaiyecilerden aldığım bilgiler kadarıyla, makinelerden yanan yok tabi ama ısıdan dolayı zarar görmüş. Biz burada ahşap oyma, CNC işi yapıyoruz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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