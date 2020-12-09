Yangından kurtarılırken muhabbet kuşunu unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yangından kurtarılırken muhabbet kuşunu unutmadı

09.12.2020 16:26 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:30
Yangından kurtarılırken muhabbet kuşunu unutmadı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesindeki 10 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesindeki 10 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye merdiveniyle binadan tahliye edilen bir kişi, dumandan zarar görmemesi için kafesteki muhabbet kuşunu da kurtardı.

Yangın, öğle saatlerinde Erciyesevler Mahallesi Enginar Caddesi'ndeki 10 katlı Sedef Köşk Apartmanı'nın 3'üncü katında çıktı. İsmi henüz öğrenilemeyen 5 yaşındaki çocuk, iddiaya göre çakmakla oynarken evin perdeleri tutuştu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ancak binayı saran duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı apartman sakinleri, itfaiye merdiveni ile tahliye edildi. Bu sırada tahliye edilenlerden bir kişi, evde beslediği muhabbet kuşunu da kafesiyle yanına alarak kurtardı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Yangından kurtarılırken muhabbet kuşunu unutmadı
Yangından kurtarılırken muhabbet kuşunu unutmadı
Yangından kurtarılırken muhabbet kuşunu unutmadı
Yangından kurtarılırken muhabbet kuşunu unutmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE

İlgili Haberler

DİYARBAKIR - Ağaçta mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
DİYARBAKIR - Ağaçta mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kocaeli'de 4 katlı binada yangın; mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
Kocaeli'de 4 katlı binada yangın; mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
Şehit polisimizin adının verildiği operasyonda, ele geçirilen eroinlerin üstündeki 'anka kuşunun' anlamı araştırılıyor
Şehit polisimizin adının verildiği operasyonda, ele geçirilen eroinlerin üstündeki 'anka kuşunun' anlamı araştırılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Pınar Altuğ Perihan Savaş İbrahim Tatlıses
Spor Tisserand Erol Bulut Fatih Terim Samet Aybaba İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Aralık Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yangından kurtarılırken muhabbet kuşunu unutmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 16:43:18. #1.15#
title