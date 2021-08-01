Yangından etkilenenlere su taşırken, fenalaşıp hayatını kaybetti
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Yangından etkilenenlere su taşırken, fenalaşıp hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yangından etkilenenlere su taşırken, fenalaşıp hayatını kaybetti Durumu haber alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde devam eden orman yangınından etkilenenlere su taşıyan bir kişi, yolda fenalaşarak hayatını kaybetti.

Yangından etkilenenlere su taşırken, fenalaşıp hayatını kaybetti

Durumu haber alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde devam eden orman yangınından etkilenenlere su taşıyan bir kişi, yolda fenalaşarak hayatını kaybetti. Durumu haber alarak olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

Olay, Manavgat Ilıca Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf Demirli iki arkadaşı ile birlikte orman yangınından etkilenenlere su götürmek için kendisine ait kamyona suları yükledi. Demirli, Ilıca Mahallesine geldiği sırada bir anda fenalaştı. İki arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada 112 ekipleri gelene kadar şahsa, yoldan geçen bir sağlık çalışanı müdahale etti. Demirli, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti.

Demirli'nin 2 gündür bölgeye aracı ile su götürdüğü öğrenildi. Durumu haber alarak olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Olayı görgü tanığı Hüseyin Kırp, "Bir sağlıkçı ilk müdahaleyi yaptı. Polisler geldi. 112 ekipleri geldi. Hastaneye götürdü. Yangında yanan bölgeye su götürüyorlarmış. Dili boğazına kaçmış sanırım" dedi.

Yusuf Demirli'nin arkadaşı Abdullah Enhoş ise yaşananları şöyle anlattı: "Suyumuzu aldık. Yardıma giderken Yusuf fenalaştı. Herkes yardım etti. 112 gelene kadar bir sağlıkçı yardım etti. 112 ekipleri ile hastaneye sevk ettik. Daha sonra arkadaşımızı kaybettik. Herkese yardım etmek isteyen iyiliksever bir arkadaştı.

Yangından etkilenenlere su taşırken, fenalaşıp hayatını kaybetti
Yangından etkilenenlere su taşırken, fenalaşıp hayatını kaybetti
Yangından etkilenenlere su taşırken, fenalaşıp hayatını kaybetti
Yangından etkilenenlere su taşırken, fenalaşıp hayatını kaybetti
Yangından etkilenenlere su taşırken, fenalaşıp hayatını kaybetti
Yangından etkilenenlere su taşırken, fenalaşıp hayatını kaybetti
Yangından etkilenenlere su taşırken, fenalaşıp hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan

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