Yangında vücudu yanıp, annesini kaybeden Okay, Ankara'daki hastaneye sevk edildi (2)
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Yangında vücudu yanıp, annesini kaybeden Okay, Ankara'daki hastaneye sevk edildi (2)

29.01.2021 16:50 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:55
Yangında vücudu yanıp, annesini kaybeden Okay, Ankara'daki hastaneye sevk edildi (2)

'EVLADI İÇİN KENDİ CANINI FEDA EDEN BİR ANNE'Konya'da, dün çıkan ev yangınında yaşamını yitiren Hülya Yürür'ün oturduğu Doğanlar Mahallesi'nin muhtarı Murat Kip, aile ile ilgili konuştu.

'EVLADI İÇİN KENDİ CANINI FEDA EDEN BİR ANNE'

Konya'da, dün çıkan ev yangınında yaşamını yitiren Hülya Yürür'ün oturduğu Doğanlar Mahallesi'nin muhtarı Murat Kip, aile ile ilgili konuştu. Yürür'ün boşandığını ve maddi güçlük çektiğini anlatan Kip, "Yangında kurtulan minik Okay'ın babası cezaevinde. Rahmetli Hülya Yürür de eşinden boşanmıştı. Çocuğun sağlık durumu da iyi değil. Rahmetlinin engelli kardeşi var. Evladı için kendi canını feda eden bir anne. Mahalle halkı da cana yakın olduğu için can başla müdahale ettiler. Devlet büyüklerimiz geldi. Yanan evi yıkıp yerine yenisi yapalım" dedi.

TEYZESİ: HÜLYA'NIN İÇERİDE OLDUĞUNU BİLMİYORDUKHülya Yürür'ün halası Kimya Salıvır ise "Baktım; Hülya'nın evi yanıyor, çocuğu cama demire yapışmıştı. Hülya'nın içeride olduğunu bilmiyorduk. Mahallemiz halkı da çocuğu pencereden alıp el arabasına bıraktılar" dedi.TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan Hülya Yürür'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınırken, kılınan namaz sonrası götürüldüğü Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

  


Yangında vücudu yanıp, annesini kaybeden Okay, Ankara'daki hastaneye sevk edildi (2)
Yangında vücudu yanıp, annesini kaybeden Okay, Ankara'daki hastaneye sevk edildi (2)
Yangında vücudu yanıp, annesini kaybeden Okay, Ankara'daki hastaneye sevk edildi (2)
Yangında vücudu yanıp, annesini kaybeden Okay, Ankara'daki hastaneye sevk edildi (2)
Yangında vücudu yanıp, annesini kaybeden Okay, Ankara'daki hastaneye sevk edildi (2)
Yangında vücudu yanıp, annesini kaybeden Okay, Ankara'daki hastaneye sevk edildi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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