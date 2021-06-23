Son dakika haber! Yangında ölen 3 küçük kız kardeş yan yana defnedildi
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Son dakika haber! Yangında ölen 3 küçük kız kardeş yan yana defnedildi

İhlas Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Yangında ölen 3 küçük kız kardeş yan yana defnedildi Konya'da yangında hayatını kaybeden çocukların cenazeleri kucaklarda mezarlığa getirildi Konya'da iki katlı müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki ikiz kız kardeşler ile 2 yaşındaki küçük kız kardeş gözyaşlarıyla...

- Yangında ölen 3 küçük kız kardeş yan yana defnedildi

Konya'da yangında hayatını kaybeden çocukların cenazeleri kucaklarda mezarlığa getirildi

KONYA - Konya'da iki katlı müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki ikiz kız kardeşler ile 2 yaşındaki küçük kız kardeş gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanırken, yan yana kazılan mezarlara defnedildi.

Yangın, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu ailenin yaşadığı 2 katlı evin çocukların kaldığı üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın nedeniyle çöken evden Ayşe El İsmail ve Fatma El İsmail ile küçük kız kardeş Nuran El İsmail'i sıkıştığı yerden çıkardı. Hayatını kaybettiği belirlenen çocukların cenazesi ambulansla Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Çocukların cenazeler kucaklarda mezarlığa getirildi, yan yana defnedildi

Hastanedeki otopsi işlemleri tamamlanan 3 kardeşin cenazeleri aile yakınları tarafından alındı. Cenazeler defnedilmek üzere İşgalaman Mezarlığına getirildi. Çocukların cenazeleri namaz kılınması için mezarlığa kucaklarda taşınarak bir tabut üzerine koyuldu. Baba Cihat El İsmail, çocuklarının cenazesi başında gözyaşı döktü. Cenazeler kılınan namazın ardından yan yana kazılan mezarlara defnedildi.

Son dakika haber! Yangında ölen 3 küçük kız kardeş yan yana defnedildi
Son dakika haber! Yangında ölen 3 küçük kız kardeş yan yana defnedildi
Son dakika haber! Yangında ölen 3 küçük kız kardeş yan yana defnedildi
Son dakika haber! Yangında ölen 3 küçük kız kardeş yan yana defnedildi
Son dakika haber! Yangında ölen 3 küçük kız kardeş yan yana defnedildi
Son dakika haber! Yangında ölen 3 küçük kız kardeş yan yana defnedildi
Son dakika haber! Yangında ölen 3 küçük kız kardeş yan yana defnedildi
Son dakika haber! Yangında ölen 3 küçük kız kardeş yan yana defnedildi
Son dakika haber! Yangında ölen 3 küçük kız kardeş yan yana defnedildi
Son dakika haber! Yangında ölen 3 küçük kız kardeş yan yana defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ramazan Çetin

3 küçük kız kardeşten geriye kalan elbise ve oyuncaklar yürek burktu
3 küçük kız kardeşten geriye kalan elbise ve oyuncaklar yürek burktu
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