Yangında mahsur kalan yaşlı kadını vatandaşlar son anda kurtardı
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Yangında mahsur kalan yaşlı kadını vatandaşlar son anda kurtardı

04.02.2021 07:09 | Son Güncelleme: 04.02.2021 07:21
Yangında mahsur kalan yaşlı kadını vatandaşlar son anda kurtardı

BEYOĞLU'nda 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

BEYOĞLU'nda 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangında mahsur kalan yaşlı kadın son anda vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

YAŞLI KADIN KURTARILDI

Yangın saat 06.30 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Düğün Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevler bir anda daireyi sardı ve binayı duman kapladı. Yangın çıktığını gören bina sakinleri binayı boşaltırken, yangın çıkan dairede kalan yaşlı kadın da bina sakinleri tarafından son anda dışarı çıkarıldı. 

 YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜİhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında vücudunda yanıklar oluşan yaşlı kadın yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

 


- İstanbul
Yangında mahsur kalan yaşlı kadını vatandaşlar son anda kurtardı
Yangında mahsur kalan yaşlı kadını vatandaşlar son anda kurtardı
Yangında mahsur kalan yaşlı kadını vatandaşlar son anda kurtardı
Yangında mahsur kalan yaşlı kadını vatandaşlar son anda kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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