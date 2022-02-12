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Yangında mahsur kalan tavşanları itfaiye kurtardı

AA, Abidin Mutlu Bozdağ - Güncel
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Yangında mahsur kalan tavşanları itfaiye kurtardı

Bahçelievler'deki bir depoda çıkan yangında iki tavşan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'deki bir depoda çıkan yangında iki tavşan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yenibosna Merkez Mahallesi Köyceğiz Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın girişindeki depoda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Deponun yandığını gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangını söndüren Bahçelievler itfaiye ekiplerinin depoda yaptığı incelemede işyerinde bulunan iki tavşan olduğu görüldü.

İtfaiye ekipleri tavşanları dışarıya çıkardı. Kafese konulan 2 tavşan Bahçelievler Belediyesinin hayvan barınağına götürüldü.

Yangında depoda hasar oluşurken, polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

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AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Güncel

Bahçelievler, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Haberler

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