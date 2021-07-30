Yangında kül olan evini görünce kendinden geçti: Vay benim evim vay, her şeylerim gitmiş
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Yangında kül olan evini görünce kendinden geçti: Vay benim evim vay, her şeylerim gitmiş

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle çok sayıda ev hasar gördü. Vatandaşlar geceyi başka yerlerde geçirmek zorunda kaldı. Bölge sakinlerinden Hamide Bağ ise geri döndüğünde evinin kül olduğunu görünce kendinden geçti. Bağ "Yeni televizyon, buzdolabı almıştım. Yemedim, içmedim çamaşır makinası almıştım. Vay benim evim vay." diyerek ağıt yaktı.

Türkiye'nin güneyini esir alan yangınlar, Mersin'in Aydıncık ilçesini de vurdu. Alevlerin etrafını sarmasıyla evini boşaltmak zorunda kalan 57 yaşındaki Hamide Bağ ise yangının kontrol altına alınmasından sonra geriye döndüğünde gözyaşlarına boğuldu.

Yangında kül olan evini görünce kendinden geçti: Vay benim evim vay, her şeylerim gitmiş

"YANARSIN' DEDİLER BENİ EVİME GÖNDERMEDİLER"

Yaktığı ağıtlarla yürekleri paramparça eden Bağ, "Her şeylerim yanmış. Evimde 2 kilogram buğdayım vardı. Enişteme, onları alır bir yere kaldırırım dedim ama kaldıramayız dedi. Ne oldu, benim evimi yaktılar böyle, beni götürdüler. Evimin içerisinde her şeyim vardı, hiçbir şeyim kalmadı. Yangın sırasında evime dönmek istedim, sen yanarsın, dediler göndermediler" dedi.

Yangında kül olan evini görünce kendinden geçti: Vay benim evim vay, her şeylerim gitmiş

"VAY BENİM EVİM VAY!"

"Yeni televizyon, buzdolabı almıştım. Yemedim, içmedim çamaşır makinası almıştım. Vay benim evim vay" diyen acılı kadın, "Her şeyim olsun diye uğraştım. Ben yemeyip, sandığımı doldurmak için uğraştım. Yangın buraya gelince, polisler gelip buraları boşalttılar. Buralarda kocamın emekleri var" diyerek feryat etti.

Yangında kül olan evini görünce kendinden geçti: Vay benim evim vay, her şeylerim gitmiş
Yangında kül olan evini görünce kendinden geçti: Vay benim evim vay, her şeylerim gitmiş
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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Haber Yorumları (1)
SUSKUN DEMİR: Allah yardımcıları olsun Devletimiz inşallah bu madur olan insanlara destek verir.
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