Yangında kaybolan köpeği 4 gün sonra geri geldi, gözlerine inanamadı
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Yangında kaybolan köpeği 4 gün sonra geri geldi, gözlerine inanamadı

Yangında kaybolan köpeği 4 gün sonra geri geldi, gözlerine inanamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Manavgat'ta çıkan orman yangınında, evi küle dönen ve birçok hayvanını kaybeden Sercan Bayar, yangının ortasında can dostum dediği köpeğini de kaybetti.

Manavgat'ta çıkan orman yangınında, evi küle dönen ve birçok hayvanını kaybeden Sercan Bayar, yangının ortasında can dostum dediği köpeğini de kaybetti. Günlerce dağlarda aradığı köpeği, 4 gün sonra kendi kendine sapa sağlam eve geldi. Gözlerine inanamayan Bayar, "Geri geldiğini görünce 1 saat boyunca ağladım. 1 saat sarıldık, oynadık" dedi.

Manavgat'ta 28 Temmuz günü başlayan orman yangınlarında en çok etkilenen bölgelerden biri olan Kalemler Köyü'nde yaşayan Sercan Bayar (30), yangında evini, arabasını, hayvanlarını ve birçok şeyini kaybetti. Bayar'ı en çok üzen şey ise yangının başladığı esnada alevleri görüp can havliyle kaçan köpeği Aslan oldu. Bayar, alevler kontrol altına alındıktan sonra 3 gün boyunca köpeğini dağlarda aradı. 6 yıllık can dostum dediği köpeği Aslan'ın artık öldüğünü düşünen Bayar, yangının 4. Günü gözlerine inanamadı. Köpeği Aslan, kaybolduktan 4 gün gün sonra eve sapa sağlam döndü. 4 gün sonra gelen Aslan'ı görünce göz yaşlarını tutamayan Bayar, saatlerce köpeğiyle oynayıp hasret giderdi.

"Yangında can havliyle kaçtı"

Öldüğünü sandığı köpeğinin 4 gün sonra geri geldiğini söyleyen Sercan Bayar, "İlk günden beri yangından kurtardığım hayvanlarımı evin içerisine almıştım. Köpeğim Aslan, yangında can havliyle kaçtı. 3. güne kadar dağlarda köpeğimi aradım. Bulamadım. 4. gün bir baktım kendi başına gelmiş. Kendisinin zaten çok farklı bir hikayesi vardı. 4-5 yaşlarındayken burada onu kurşun yarası ile bulmuştum. Burada kendim iyileştirdim. 4 gün boyunca su içmedi. 4. gün su içmeye başladı. Artık sırtı iltihaplanmıştı, beli yoktu neredeyse. Onları temizledim 15-20 gün boyunca tedavi ettim. Her gün pansuman yaptım. İyileştikten sonra da bir daha gitmedi buradan. O yüzden ciğerim yanıyor. Bütün hayvanlarımın benim için farklı bir hikayesi var. Hepsine çocuğum gibi bakarım. Köpeğim 6 yıldır benimle birlikte" diye konuştu.

"En çok köpeğimin gidişi beni üzüyordu"

Köpeği geri geldiğinde sevinçten ağladığını belirten Bayar, "Güzellikler arka arkaya geldi. Ciğerimi yakan şey gözümün önünde kurtaramadığım hayvanlarımdı. Birinci gün oğlağım, ikinci gün ineklerim, üçüncü gün diğer oğlağım, dördüncü gün de köpeğim geri geldi. En çok köpeğimin gidişi beni üzüyordu. Onu ben ölümden döndürdüm ikinci bir ölüme terk etmek istemiyordum. Şanslıymış kendi geldi. Geri geldiğini görünce 1 saat boyunca ağladım. 1 saat sarıldık, oynadık" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Yangında kaybolan köpeği 4 gün sonra geri geldi, gözlerine inanamadı
Yangında kaybolan köpeği 4 gün sonra geri geldi, gözlerine inanamadı
Yangında kaybolan köpeği 4 gün sonra geri geldi, gözlerine inanamadı
Yangında kaybolan köpeği 4 gün sonra geri geldi, gözlerine inanamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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