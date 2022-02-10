Yangında evde mahsur kalan anne ve kızını itfaiye kurtardı - Haberler
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Yangında evde mahsur kalan anne ve kızını itfaiye kurtardı

AA, Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta, bir depoda çıkan yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan ve bu sırada dumandan etkilenen anne ile 2 yaşındaki kızı merdiven yardımıyla kurtarıldı.

UŞAK (AA) - Uşak'ta, bir depoda çıkan yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan ve bu sırada dumandan etkilenen anne ile 2 yaşındaki kızı merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Necati Özen Caddesi'ndeki 2 katlı bir binanın bodrum katında, kullanılmayan bazı malzemelerin konulduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Binanın ikinci katındaki dairede mahsur kalan Yasemin Yüksel ile 2 yaşındaki kızı İkra Yüksel, itfaiye ekipleri ve vatandaşların desteğiyle merdiven yardımıyla evin balkonundan indirildi.

Dumandan etkilenen anne ve kızı ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan yangına müdahale ederken hafif şekilde elinden yaralanan itfaiye çavuşuna ise sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Binayı saran duman ise fanlarla tahliye edildi.

Yangında evde mahsur kalan anne ve kızını itfaiye kurtardı

Yangında evde mahsur kalan anne ve kızını itfaiye kurtardı

Yangında evde mahsur kalan anne ve kızını itfaiye kurtardı

Yangında evde mahsur kalan anne ve kızını itfaiye kurtardı

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Yangın, Uşak, Güncel, Haberler

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