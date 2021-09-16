Yangında ev ve traktör zarar gördü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yangında ev ve traktör zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yangında ev ve traktör zarar gördü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında, ev, odunluk ve depoda bulunan traktör yandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında, ev, odunluk ve depoda bulunan traktör yandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Doğanşehir ilçesi Doğu Mahallesi Sur Sokağı'nda Remzi Dulkadir'e ait evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen ev yangınına önce komşular müdahale etti. Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle uzun süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, evin bitişiğindeki eski evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın anında evde kimse olmadığı belirtildi. Yangın sonucu ev, odunluk ve depoda bulunan traktör yandı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MALATYA

Yangında ev ve traktör zarar gördü

Yangında ev ve traktör zarar gördü

Yangında ev ve traktör zarar gördü

Yangında ev ve traktör zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
62 yaşındaki adam, evinde 5 bıçak darbesiyle öldürülmüş olarak bulundu

62 yaşındaki adam, evinde 5 bıçak darbesiyle öldürülmüş olarak bulundu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mansur Yavaş Yevgeniy Ziniçev Uğur İbrahim Altay
Magazin Göksel Müge Anlı Yıldız Tilbe Demet Özdemir
Spor Nihat Özdemir Marcao Şenol Güneş Halis Özkahya Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yangında ev ve traktör zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 11:10:24. #1.17#