Yangında ev ve traktör zarar gördü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında, ev, odunluk ve depoda bulunan traktör yandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Doğanşehir ilçesi Doğu Mahallesi Sur Sokağı'nda Remzi Dulkadir'e ait evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen ev yangınına önce komşular müdahale etti. Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle uzun süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, evin bitişiğindeki eski evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın anında evde kimse olmadığı belirtildi. Yangın sonucu ev, odunluk ve depoda bulunan traktör yandı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MALATYA