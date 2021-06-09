Yangında annesiyle mahsur kalan Ali'yi balkona tırmanan komşu kurtardı
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Yangında annesiyle mahsur kalan Ali'yi balkona tırmanan komşu kurtardı

Yangında annesiyle mahsur kalan Ali'yi balkona tırmanan komşu kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Soner Gülezer - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, 3'üncü kattaki dairede çıkan yangında Yasemin Yılmaz, oğlu Ali Evren (2) ile balkonda mahsur kaldı.

KOCAELİ'de, 3'üncü kattaki dairede çıkan yangında Yasemin Yılmaz, oğlu Ali Evren (2) ile balkonda mahsur kaldı. Ali, balkona tırmanan komşu tarafından kurtarılırken, annesi ise itfaiye ekibince evden çıkarıldı. 

Değirmendere Merkez Mahallesi Mithat Gürses Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 3'üncü kattaki dairede, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden Yasemin Yılmaz, oğlu Ali Evren'i de alıp, balkona çıktı. 'Yangın var' seslerini duyan, karşı binadan komşu Orhan Cıvık ise itfaiye ekibini beklemeden balkona tırmandı. Ali'yi kucağına alan Cıvık, balkondan beraber indi. Bu sırada ihbarla gelen itfaiye ekibi, alevlere müdahaleye başlarken, Yasemin Yılmaz'ı da evden çıkardı. Yangın, itfaiyecilerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü. Anne ile oğlu ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü. Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

'BALKON DEMİRLERİNDEN ÇOCUĞU ALIP İNDİM'Balkona tırmanıp, küçük çocuğu kurtaran Orhan Cıvık, "Ben karşı binada oturuyorum. 'Yangın var' diyen sesleri duydum. Kadınla çocuğu gördüm orada, alevlerin içinde. Kafalarını görebiliyordum sadece. Arka taraftan koşarak geldim. Balkon demirlerinden tırmanıp çocuğu aldım, aşağı indim. Kadına bağırdım o da insin, diye ama çıkma şansı hiç yoktu sonra onu da itfaiye aldı. Çok şükür, kimsenin canına bir şey olmadı" dedi.

Yangında annesiyle mahsur kalan Ali'yi balkona tırmanan komşu kurtardı
Yangında annesiyle mahsur kalan Ali'yi balkona tırmanan komşu kurtardı
Yangında annesiyle mahsur kalan Ali'yi balkona tırmanan komşu kurtardı
Yangında annesiyle mahsur kalan Ali'yi balkona tırmanan komşu kurtardı
Yangında annesiyle mahsur kalan Ali'yi balkona tırmanan komşu kurtardı
Yangında annesiyle mahsur kalan Ali'yi balkona tırmanan komşu kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Gülezer

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