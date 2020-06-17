Yangında 80 dekar alandaki ekinler yandı
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Yangında 80 dekar alandaki ekinler yandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde ekili alanda çıkan yangında 80 dekar alandaki buğday ve arpa yandı.

17.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:39

Denizli'nin Honaz ilçesinde ekili alanda çıkan yangında 80 dekar alandaki buğday ve arpa yandı.

Ovacık Mahallesi'nde Zeki Şahin ve Hasan Çetin'e ait buğday ve arpa ekili arazilerde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile söndürülen yangında 80 dekar alanda ekili olan buğday ve arpa yandı.

Yangının tarlada bulunan eve sıçramadan söndürüldüğü görüldü. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri, yangının tarla kenarından ormana sıçramaması için soğutma çalışması yaptı.

Yangında 80 dekar alandaki ekinler yandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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