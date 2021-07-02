Yangına müdahale ederken kurtardığı yavru tavşanı sahiplendi
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Yangına müdahale ederken kurtardığı yavru tavşanı sahiplendi

Yangına müdahale ederken kurtardığı yavru tavşanı sahiplendi
Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız - Haberler | Güncel

Mazıdağı ilçesinde Orman İşletme Şefliğinde görevli personel Servet Irmak, çıkan orman yangınına müdahale ederken kurtardığı yavru tavşanı kurtararak sahiplendi.

Mazıdağı ilçesinde Orman İşletme Şefliğinde görevli personel Servet Irmak, çıkan orman yangınına müdahale ederken kurtardığı yavru tavşanı kurtararak sahiplendi.

Irmak, çıkan orman yangınından kaçan bir yavru tavşan gördüğünü, yangından etkilenen ve aç kalan yavru tavşanı, veterinere götürdüklerini söyledi.

Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğunu belirlediklerini aktaran Irmak, yavru tavşanı sahiplendiğini kaydetti.

Yavru tavşanı evine götürerek, şırınga yardımıyla süt verdiğini anlatan Irmak, yavru tavşanın ailesinin bir üyesi haline geldiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız

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