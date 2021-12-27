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Yangına erken müdahale faciayı önledi

Yangına erken müdahale faciayı önledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'un Aşkale ilçesindeki evde çıkan yangına erken müdahale çıkacak faciayı önledi.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Aşkale ilçesindeki evde çıkan yangına erken müdahale çıkacak faciayı önledi.

Alınan bilgiye göre Aşkale'nin ahırlar bölgesinde bulunan Osman Yılmaz'a ait ahırın üstünde bulunan çobanın evinde yangın meydana geldi. Çobanın hayvanların yemini vermek için ahıra indiği sırada soba bacasından çıktığı tahmin edilen yangın yine çobanın erken fark etmesi ve itfaiyeye haber vermesi ile mal kaybını da önledi. Çoban yeni yanmaya başlayan evinden kurtarabildiği eşyaları dışarı taşırken Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale ettiler. Önce camdan sonrada çatıdan saç karı kaldırarak yangını söndürdüler.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - ERZURUM

Yangına erken müdahale faciayı önledi

Yangına erken müdahale faciayı önledi

Yangına erken müdahale faciayı önledi

Yangına erken müdahale faciayı önledi

Yangına erken müdahale faciayı önledi

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