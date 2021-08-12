Yangın Yerinde Orkideler Filmi
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Yangın Yerinde Orkideler Filmi

Yangın Yerinde Orkideler Filmi
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Yangın Yerinde Orkideler filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Yangın Yerinde Orkideler filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Ressam ve fotoğraf sanatçısı Ali Arif Ersen, bir gün ansızın yakalandığı kilitli kalma sendromu ile kendi vücuduna hapis bir hayat sürmeye başlar. Bu trajik olay sonrasında sadece sol gözünü kırpma yetisiyle yatağa bağlı kalan; konuşma, yutkunma ve diğer tüm istemli kas hareketlerini yitiren Ersen, sanat ve üretme arzusuyla hayata tutunmanın yollarını bulur. Renkli karakteriyle tüm çevresinin gözdesi olan Ersen, dostlarına sürprizler yapmaya, onlarla yemek tutkusunu paylaşmaya devam eder. Gözlüğüne bağlı lazeri harflerin üzerinde gezdirerek iletişim kurarken gözleriyle dijital resimler çizmeye başlar. İTÜ Radyo’da her hafta küratörlüğünü yaptığı caz programı “Kış Bahçesi”ne son beş yıldır hiç aksatmadan devam eden Ersen, dijital resimlerden oluşacak sergisine hazırlanır.

Yönetmen: Selin Şenköken

Senaryo: Selin Şenköken

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Yangın Yerinde Orkideler

Yapımcı Firma: Litus Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 51 dk.

Dağıtıcı Firma: Mubi

Vizyon Tarihi: 27.08.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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