Yangın sonrası çöken tek katlı evinde can verdi
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Yangın sonrası çöken tek katlı evinde can verdi

Yangın sonrası çöken tek katlı evinde can verdi
Demirören Haber Ajansı / Hüseyin DOĞAN - Haberler | Güncel

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesine bağlı Dağbelören köyünde yalnız yaşayan Hamdi Demir (70), çıkan yangın sonrası çöken tek katlı evinde hayatını kaybetti.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesine bağlı Dağbelören köyünde yalnız yaşayan Hamdi Demir (70), çıkan yangın sonrası çöken tek katlı evinde hayatını kaybetti. 

Hamdi Demir'e ait tek katlı ahşap evde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden köylüler, hemen itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine köye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sırasında ahşap ev, çöktü. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Evin enkazına giren ekipler, yalnız oturan Hamdi Demir'in cansız bedeni ile karşılaştı. Bir gözünün görmediği öğrenilen Demir'in cansız bedeni, savcının yangın yerindeki incelemesinin ardından enkazdan çıkarılarak, hastane morguna kaldırıldı. Ekipler, yangına ilişkin inceleme başlattı.


Yangın sonrası çöken tek katlı evinde can verdi
Yangın sonrası çöken tek katlı evinde can verdi
Yangın sonrası çöken tek katlı evinde can verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin DOĞAN

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