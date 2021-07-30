Yangın mağduru vatandaş, İYİ Partili Önşen'i yanan evine almadı: Benim için yapacağınız bir şey yok
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Yangın mağduru vatandaş, İYİ Partili Önşen'i yanan evine almadı: Benim için yapacağınız bir şey yok

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Haberler | Politika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde bir vatandaş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen'in orman yangınında yanan evine girmesine izin vermedi.

Osmaniye'nin Kazmaca köyü ve Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde çıkan orman yangını 3'üncü gününde devam ediyor. Kısmen kontrol altına alınan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangında bazı ev ve ahırlar ile ekili tarım arazileri de zarar gördü.

Bu arada, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen ve beraberindeki partili heyet yangın alanında incelemelerde bulundu. Yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen, daha sonra Karatepe köyü Sağlamerler Mahallesi'nde yangından dolayı zarar gören evleri ziyaret etti.

İYİ PARTİLİ İSMİ EVİNE ALMADI

Ziyaret sırasında evi yanan Mahmut Torşahin isimli vatandaş, yanan evine girmeye çalışan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen'e tepki göstererek evine almadı.

"BENİM EVİME GİRMEYİN LÜTFEN"

"Benim haneme girmeyin" diyen Mahmut Torşahin, Genel Başkan Yardımcısı Önşen'e "Bakar mısınız çıkar mısınız evimden? Benim evime girmeyin lütfen, sizin benim için yapacağınız bir şey yok" dedi. İYİ Partili heyet daha sonra bölgeden ayrıldı.

Yangın mağduru vatandaş, İYİ Partili Önşen'i yanan evine almadı: Benim için yapacağınız bir şey yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran

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