Yangın çıkan binanın en üst katında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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Yangın çıkan binanın en üst katında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

KIRIKKALE'de, 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

03.01.2020 11:23 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:24
Yangın çıkan binanın en üst katında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

KIRIKKALE'de, 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. En üst katta mahsur kalan 1'i çocuk 3 kişi, ekiplerince kurtarılırken yangın, yarım saatte söndürüldü. 

Özer Mahallesi 2293'üncü Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın giriş katındaki Yaşar Baran'a ait dairede, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark eden apartman sakinleri, itfaiyeye verdi. İhbar üzerine bölgeye , sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. görevlileri, alevlere müdahale edip, binayı tahliye ederken, en üst katta mahsur kalan 1'i çocuk 3 kişi, balkona uzatılan merdivenle kurtarıldı. Yangın, yarım saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın çıktığı sırada boş olduğu öğrenilen evdeki eşyalar, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
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