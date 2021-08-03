Yangın bölgesinden canlı yayın yapan Şahan Gökbakar, denizin ortasında avazı çıktığı kadar bağırdı: Uçak lazım

Günlerdir yangın bölgelerinden canlı yayın yaparak uçak ve helikopter desteği için yardım isteyen Şahan Gökbakar'ın sabahtan bu yana yayın yaptığı ormanlık alanda da yangın çıktı. Botuyla denizin ortasında video çeken Gökbakar, avazı çıktığı kadar "Uçak lazım" diye bağırdı.

Türkiye'yi etkisi altına almaya başlayan orman yangınlarını söndürmek için havadan ve karadan yapılan müdahalelere devam ediliyor. Marmaris'te olan ünlü komedyen Şahan Gökbakar ise Instagram hesabından sık sık canlı yayınlar yaparak yangınların kontrol altına alınabilmesi için yardım istedi.

"UÇAK YOLLAYIN, VALLAHİ GELDİĞİNDE ÇEKİP GÖSTERECEĞİM HERKESE"

Canlı yayınlarına hız kesmeden devam eden Gökbakar, Delikyol Mevkii'nde başlayan orman yangınıyla ilgili bilgi verdi. Botuyla denize açılan komedyen denizin ortasında yaptığı canlı yayında şunları söyledi: "Bütün yamaçlar yanacak. Nerede bu uçak? İspanya'dan uçak geldiği ve Marmaris'e yönlendirildiği söyleniyor. Lütfen buraya bir uçak. Havadan müdahale lazım. Burası coştu, çok kötü. İki gündür bu yangın ufakken kontrol altına alınsın diyorum ama dinletemiyorum, anlatamıyorum. Rüzgardan dolayı bu yangın kontrol altına alınamayacak. Nerede bu uçak ya? Uçak görmek istiyoruz. Yangın aşağı doğru büyüyerek gidiyor. Yangın karadan müdahale edilecek gibi değil. Şuraya uçak gelsin ben cayır cayır yayın yapıp onları göstereceğim. Vallahi uçak geldi diye çekip göstereceğim herkese."

"ALLAH RAZI OLSUN HELİKOPTER YOLLADINIZ AMA ARTIK UÇAK LAZIM"

"Size olan borcumu ödeyemem ama bu da benim size bir teşekkürüm olsun. Beni bir borazan olarak görün. Ben o uçağı bekliyorum. telefonum da cayır cayır yanıyor parmaklarım yanıyor. Helikopter yolladınız Allah razı olsun. Kim yolluyorsa bin defa razı olsun. Ama bu helikopterlik değil artık buraya uçak lazım. Burası harlanmaya alevlenmeye başladı. Ben elimden geldiğince, art niyet gütmeden insanlar ve ağaçlar için bir şeyler söylüyorum. Hatam varsa özür dilerim.

"HELİKOPTERİN ATTIĞI SU YANGINA YETERLİ GELMİYOR"

"Ben devletimin halkımın zor anında yanında olduğumu göstermek, yangına müdahaleyi hızlandırmak için buradayım. Havadaki helikopterden sahil güvenlik ekibinden Allah razı olsun. Vatanımızın mert, yiğit evlatları burada ama yeterli değil. Onların da güçleri bir yere kadar. Buraya uçak gelsin rica ediyorum. Helikopter geziyor ama sönmüyor çünkü alan çok büyük. Helikopter 1-2 ton su bırakırken zaten yarısı sıcaktan buharlaşıyor. Benim saldığım drone bile yangının ısısından yandı. Atılan su hafifletiyor ama sönmüyor. Gelin şunu söndürelim. Gündüzken gelin söndürelim akşam olunca uçak kalkmıyor helikopter kalkmıyor deniyor."

"MARMARİS'İN YÜZDE 85'İ YANDI, ŞURASI DA YANMASIN"

"Cumhurbaşkanımıza ve onun etrafındaki tüm yetkililere sesleniyorum. Orman Bakanı'na sesleniyorum. Marmaris'tin yüzde 85'i yandı. Şurası da yanmasın rica ediyorum. Bakanım bir talimatınızla bir uçak neredeyse kalkar buraya gelir. Beni bugüne kadar görmüş en garip halde görmüşsünüzdür affınıza sığınıyorum."