Yandex Navigasyon uygulaması hatalı yol tarifi veriyor
Türkiye'nin popüler navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon, hatalı yol tarifi veriyor. Konum olarak aynı yakada olan bölgeleri seçtiğinizde, uygulamanın sizi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden karşıya geçirip, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu Yakası'na getirdiği görülüyor.
26.07.2020 17:03 | Son Güncelleme: 26.07.2020 17:10
Rusya merkezli arama motoru Yandex tarafından piyasaya sürülen Yandex Navigasyon uygulaması, hatalı yol tarifi veriyor.
Konum olarak Anadolu yakasından iki bölge seçtiğinizde, uygulamanın sizi hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçirip, rotanıza getirdiği görülüyor.