Yandex Navigasyon uygulaması hatalı yol tarifi veriyor Türkiye'nin popüler navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon, hatalı yol tarifi veriyor. Konum olarak aynı yakada olan bölgeleri seçtiğinizde, uygulamanın sizi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden karşıya geçirip, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu Yakası'na getirdiği görülüyor.

Rusya merkezli arama motoru Yandex tarafından piyasaya sürülen Yandex Navigasyon uygulaması, hatalı yol tarifi veriyor. Konum olarak Anadolu yakasından iki bölge seçtiğinizde, uygulamanın sizi hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçirip, rotanıza getirdiği görülüyor.