YANAN RESTORANI İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

ANKARA'da 4 katlı bir apartmanın girişindeki restoran, mutfak kısmında çıkan yangında hasar gördü. Restoranın işletmecisi ise restoranının yanışını ve söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.

Kavaklıdere Mahallesi Güvenlik Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın girişindeki Öznur Özkartal'a ait restoranda sabah saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Mutfakta çıkan yangın, dakikalar içinde büyüyerek, restoranı sardı. Apartman sakinleri, binaya sızan dumanı fark ederek, panikle binayı boşalttı. İhbar üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İşletme sahibi Özkartal da komşusunun haber vermesi üzerine olay yerine geldi. Özkartal, ekiplerin yangına müdahalesini gözyaşları içinde izledi. Yangın yaklaşık bir saatlik müdahaleyle kontrol altına alınırken, bir süre soğutma çalışması yapıldı. İş yerinde zarara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA