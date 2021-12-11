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Yanan otomobilin kundaklandığı iddiası

Yanan otomobilin kundaklandığı iddiası
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel

KİLİS'te, park halindeki otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

KİLİS'te, park halindeki otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi. Otomobil sahibi Yaşar Kurt'un kundaklama iddiası üzerine araştırma başlatıldı.

Helvacıoğlu Mahallesi'nde dün mahalle muhtarı Yaşar Kurt, 79 DS 953 plakalı aracını park edip evine girdi. Araçtan duman yükseldiğini gören komşularının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yaşar Kurt aracının maskeli 2 kişi tarafından camlarının kırılıp ateşe verildiği verildiğini iddia etti. Emniyet ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine araştırma başlattı.

Yaşar Kurt, olaydan önce görgü tanıklarının maskeli kişilerin sokağa girdiğini söylediğini ifade ederek, "Sabah saat 05.00 sıralarında komşum benim kapımı çaldı, otomobilin yanıyor dedi, hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdik. Yanan otomobil söndürüldü, yangından önce maskeli iki kişi motosiklet ile sokağa giriyor, bir dakika sonra ayrılıyor, otomobilden alevler yükselmiş, kısa süre içerisinde polisin olayı aydınlatacağını düşünüyorum" dedi.


Yanan otomobilin kundaklandığı iddiası

Yanan otomobilin kundaklandığı iddiası

Yanan otomobilin kundaklandığı iddiası

Yanan otomobilin kundaklandığı iddiası

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