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Yanan otomobilin bagajından ceset çıktı

Yanan otomobilin bagajından ceset çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te otoparkta ateşe verilen otomobili gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen aracın bagajında erkek cesedi bulundu.

Sanayi Mahallesi'nde sabah saatlerinde hurda araçların bulunduğu otoparkta bir otomobilin yandığını gören çevredekiler, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

BAGAJDAN CESET ÇIKTI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yapılan incelemede, yanan otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu. 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen ceset, incelemenin ardından, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Son Dakika Haberleri

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