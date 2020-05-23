Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
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Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

Trabzon'da otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

23.05.2020 16:27 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:44

Trabzon'da elektrik diğerine çarpan LPG'li otomobil alev alması sonucu 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Trabzon'un Of ilçesinde, Azeri uyruklu Faris Basirov'un kullandığı 61 MA 0611 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çaykara yolu kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle LPG'li otomobil alev alarak yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Gülseren Velioğlu ile çay işçisi oldukları öğrenilen Afgan uyruklu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Basirov ise 112 ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Ayrıca, Vali İsmail Ustaoğlu da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

Kaynak: AA

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