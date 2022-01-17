Yanan otomobilde uzman çavuşun cesedi bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yanan otomobilde uzman çavuşun cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yanan otomobilde, 2 çocuk babası uzman çavuş İsmail Gezer'in cansız bedeni bulundu. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Özbek Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde iddiaya göre park halindeki otomobilde yangın çıktı. Alev alan aracı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

UZMAN ÇAVUŞ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İhbarla gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yapılan incelemede, araçta yanmış erkek cesedi bulundu. Cesedin ilçede görevli 2 çocuk babası uzman çavuş İsmail Gezer'e ait olduğu belirlendi. Gezer'in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da yangın dehşetinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa'da yangın dehşetinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

 Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre kül oldu! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği kamerada

Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre kül oldu! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği kamerada
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Özbek, Çavuş, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title