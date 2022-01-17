Yanan otomobilde uzman çavuşun cesedi bulundu
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yanan otomobilde, 2 çocuk babası uzman çavuş İsmail Gezer'in cansız bedeni bulundu. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Özbek Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde iddiaya göre park halindeki otomobilde yangın çıktı. Alev alan aracı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
UZMAN ÇAVUŞ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
İhbarla gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yapılan incelemede, araçta yanmış erkek cesedi bulundu. Cesedin ilçede görevli 2 çocuk babası uzman çavuş İsmail Gezer'e ait olduğu belirlendi. Gezer'in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri