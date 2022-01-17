Yanan otomobilde uzman çavuşun cesedi bulundu

Özbek Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde iddiaya göre park halindeki otomobilde yangın çıktı. Alev alan aracı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

UZMAN ÇAVUŞ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İhbarla gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yapılan incelemede, araçta yanmış erkek cesedi bulundu. Cesedin ilçede görevli 2 çocuk babası uzman çavuş İsmail Gezer'e ait olduğu belirlendi. Gezer'in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.