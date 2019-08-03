Yanan otobüsün şoförleri adliyeye çıkartıldı

Yanan otobüsün şoförleri adliyeye çıkartıldı

Balıkesir'in Gökçeyazı Kırsal Mahallesi'nde 1'i çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı otobüs şoförleri İvdindi Adliyesine sevk edildi.

3.08.2019 15:05
Yanan otobüsün şoförleri adliyeye çıkartıldı

Balıkesir'in Gökçeyazı Kırsal Mahallesi'nde 1'i çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı otobüs şoförleri İvdindi Adliyesine sevk edildi.

Balıkesir'in Gökçeyazı Kırsal Mahallesi'nde yanan otobüsün göz altına alınan şoförleri N.D ve H. H İvrindi Adliyesine çıkartıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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