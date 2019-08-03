Yanan otobüsün şoförleri adliyeye çıkartıldı
Balıkesir'in Gökçeyazı Kırsal Mahallesi'nde 1'i çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı otobüs şoförleri İvdindi Adliyesine sevk edildi.
Balıkesir'in Gökçeyazı Kırsal Mahallesi'nde 1'i çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı otobüs şoförleri İvdindi Adliyesine sevk edildi.
Balıkesir'in Gökçeyazı Kırsal Mahallesi'nde yanan otobüsün göz altına alınan şoförleri N.D ve H. H İvrindi Adliyesine çıkartıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:08 Esenyurt'ta 6 katlı bir binanın elektrik panosunda çıkan yangınla çok sayıda kişi apartmanda mahsur...