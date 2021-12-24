Yanan evin enkazındaki cesede 16 saat sonra ulaşıldı

KARABÜK (İHA) - Karabük'te dün akşam saat 20.20 sıralarında meydana gelen yangında kullanılamaz hale gelen 2 katlı evin enkazında aranan Hatice Korkmaz'ın cesedine 16 saat sonra ulaşıldı. Korkmaz'ın cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Kayabaşı Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde Atilla Korkmaz'a ait 2 katlı evde çıktı. Yatsı namazı için gittiği camiden dönen Atilla Korkmaz, evinin yandığını gördü. Büyüyen alevlerden dolayı eve giremeyen Korkmaz, eşi Hatice Korkmaz'ın içeride olduğunu söylediği komşularından yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürülürken, bir bölümü çöken ev kullanılamaz hale geldi. Çökme tehlikesinin devam ettiği evde arama çalışmaları günün ilk saatlerinde yeniden başladı. AFAD, İtfaiye ve polis ekipleri enkaza dönen evde yaptığı aramada çöken çatı katının altında kalan Hatice Korkmaz'ın yanmış cesedine ekipler 16 saat sonra ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından Hatice Korkmaz'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Enkazda bulunan yaklaşık ve bir kısmı yanan 40 bin lira ile birkaç altın bilezik polis ekiplerine teslim edildi.

"Kedileri sokakta kaldı"

Öte yandan yangında alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden Hatice Korkmaz'ın evinde çok sayıda kedi beslediği ve yangından kurtulan bazı kediler ise sokakta kalarak evin ön kısmında yer alan çöp konteynerinde yemek aramaları ise dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor - KARABÜK