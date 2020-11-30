Yanan aracını söndürmek isterken canından oldu

Eskişehir'de, kontağını çevirmesi ile birlikte yanmaya başlayan aracını söndürmek isterken kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti.

Eskişehir'de, kontağını çevirmesi ile birlikte yanmaya başlayan aracını söndürmek isterken kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti.

Yangın, Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Alınca Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Abdurrahman Salttürk isimli yaşlı adam, park halindeki 26 EV 963 plakalı aracına bindi. Yaşlı adamın kontağı çevirmesiyle hafif ticari araç yanmaya başladı. Hemen yanan araçtan inen Salttürk, civardan bulduğu kovayla aracına su dökerken bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ambulans ile Yunusemre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Salttürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı