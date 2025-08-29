Programın son bölümünde yöneltilen sorular, izleyicilerde büyük bir ilgi yarattı. Yarışmacının kararını bekleyen seyirciler, bir yandan da cevapların doğruluğunu kendileri kontrol etmeye çalıştı. Öğretici bir eğlence sunan Güven Bana, ekran başındakilere yarışmacı gibi düşünme fırsatı veriyor. Bu durum, programı sıradan bir bilgi yarışmasından öteye taşıyor.Peki, Yan yana duran ve yüzleri kuzeye dönük iki kişiden biri, 450 derece sağa; diğeri, 540 derece sola döndüğünde bakacakları yönler hangi ikisi olur?

A: Batı ve güney

B: Doğu ve güney

C: Batı ve doğu

D: Kuzey ve güney

Cevap : B

GÜVEN BANA YARIŞMASININ KURALLARI VE FORMATI

Güven Bana, klasik bilgi yarışmalarından ayrılan özgün bir yapıya sahip. Yarışmanın merkezinde yalnızca bilgi değil; güven ve strateji de önemli bir rol oynuyor. İşte yarışmanın temel kurgusu:

Daha önce birbirini tanımayan iki yarışmacı, 1 milyon TL'lik büyük ödül için stüdyoda bir araya geliyor. Bilgi sorularını doğru yanıtladıkça, ödül havuzundaki miktar artıyor. Ancak yarışmanın asıl gerilimi, "güven" temelinde ilerliyor.

Belirli noktalarda yarışmacılara butona basarak yarışmadan çekilme hakkı tanınıyor. Eğer biri butona basarsa, o ana kadar biriken tüm parayı tek başına alıyor. Bu durum, diğer yarışmacının ödülsüz kalmasına neden oluyor.

Yarışmacıların güvenerek birlikte yola devam etmesi de mümkün. Ancak her an biri, diğerini saf dışı bırakabilir. Bu ikilem, yarışmanın tansiyonunu yükseltiyor. Ayrıca yarışmacıların aileleri de stüdyoda bulunuyor. Onların verdikleri tepkiler ve yaşadıkları duygular, programın insani yönünü öne çıkarıyor.

Güven Bana, bilgiyle birlikte karşılıklı güven ve stratejik kararların belirleyici olduğu farklı ve heyecan verici bir yarışma deneyimi sunuyor.