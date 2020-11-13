Yan kesici kadın, polisi görünce soyunmaya kalktı

Hatay'da yan kesici oldukları iddia edilen kadınlar, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınacağını anlayan kadınlardan biri üstünü soyarak polislere zorluk çıkardı.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı 75. Yıl bulvarında ilginç bir olay meydana geldi. Yan kesici ihbarı alan polisler, bulvarda bulunan çocuklu kadınların GBT sorgulamalarını yapmaya çalıştı. Kadınların polislere zorluk çıkarması üzerine, yunus polis timleri de olay yerine geldi.

POLİSİ GÖRÜNCE SOYUNMAYA KALKTI

Zorluk çıkarmaya devam eden kadınların gözaltına alınması için kadın polisler de olay yerine çağrıldı. O sırada kadınlardan birinin polislere zorluk çıkarmak için üstünü soymaya çalıştığı öğrenildi.

Şüpheliler kadın polislerin gelmesiyle gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı