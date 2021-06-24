Yamaçtan düşüp ağır yaralandı
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Yamaçtan düşüp ağır yaralandı

Yamaçtan düşüp ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Yücel Bulut - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sarp ve dik yamaçtan düşen Ali Berk, ağır yaralandı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sarp ve dik yamaçtan düşen Ali Berk, ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Gazipaşa'ya yaklaşık 45 kilometre mesafedeki Sugözü Mahallesi Soğukoluk Yaylası'nda meydana geldi. Yaz mevsimini geçirmek için yaylada bulunan Ali Berk, dağdan evine gelen suda azalma olduğunu fark etti. Berk, yaklaşık 300 metre mesafedeki su kaynağına bakmak için evden ayrıldı. Dik yamaçtaki kaynak suyunun çıktığı yere vardığında dengesini kaybeden Ali Berk, düşüp başını taşa vurdu. Merak eden yakınları, su kaynağına gittiklerinde Berk'i yerde yatarken kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Ali Berk'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İtfaiye erleri Berk'i bulunduğu dik yamaçtan, yaklaşık yarım saatte yola indirdi. Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Ali Berk, tedaviye alındı.


Yamaçtan düşüp ağır yaralandı
Yamaçtan düşüp ağır yaralandı
Yamaçtan düşüp ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yücel Bulut

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