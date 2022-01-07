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YAMAÇ PARAŞÜTÜ VE DENİZ ALTINDAN SONRA KAYAK YAPARKEN DAVUL ÇALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da yaşayan müzisyen ve davul virtüözü Ahmet Çelik, daha önce, su altında ve yamaç paraşütü ile 2 bin metre yüksekte davul çalmasını ardından Uludağ'da kayak yaparken de davul çaldı.

BURSA (DHA) - TEKİRDAĞ'da yaşayan müzisyen ve davul virtüözü Ahmet Çelik, daha önce, su altında ve yamaç paraşütü ile 2 bin metre yüksekte davul çalmasını ardından Uludağ'da kayak yaparken de davul çaldı.

Müzisyen ve davul virtüözü Ahmet Çelik, gençlere davulu sevdirmek ve farkındalık yapmak için davulu ile birlikte farklı etkinlikler yapıyor. Daha önce yamaç paraşütü ile 2 bin metre yükseklikte ve dalgıç kıyafeti giyip dalış yaparak denizin altında davul çalan Çelik, Bursa Uludağ'a giderek kayak yaparken davul çaldı. Çelik'in kayak yaparken davuluyla çaldığı hareketli havalar çevrede bulunanların ilgisini çekti.

Mesleğinde ilk başarmayı çok sevdiğini söyleyen Çelik, Daha önce paraşüt ile atlarken davul çaldım. Daha sonra da denize dalıp çaldık. Edirne'de tava ciğerine çaldım. Yeni doğan bir bebeğimizin kulağına 98 ritimler çaldım. Bu şekilde ilkler devam ediyor. Bu kez de Bursa Uludağ'da kayak yaparak davulumuzu çaldık. Yeni yetişen jenerasyon ve genç müzisyen kardeşlerimize ritim duygusunu aşılamak istiyorum. Yeni jenerasyon gençler gitar çalmak istiyor, keman ve klarnet çalmak istiyorlar. Ama şunu unutuyoruz. Bir müziğin en önemli etkeni hatta yapı taşı ritimdir. İskeleti olmayan bir insan bedenine ise müzik içinde ritim odur. Bu yüzden ritim önemli ve davulun tarihçesine bakıldığında milattan önce 350'li yıllara dayanan bir enstrümandır. Ama olmaz ise olmazdır ve davul çalarak da inanılmaz yerlere gelinebiliyor.

Bundan sonra yurt dışında bazı etkinlikler planlıyorum dedi.

YAMAÇ PARAŞÜTÜ VE DENİZ ALTINDAN SONRA KAYAK YAPARKEN DAVUL ÇALDI

YAMAÇ PARAŞÜTÜ VE DENİZ ALTINDAN SONRA KAYAK YAPARKEN DAVUL ÇALDI

YAMAÇ PARAŞÜTÜ VE DENİZ ALTINDAN SONRA KAYAK YAPARKEN DAVUL ÇALDI

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