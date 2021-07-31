Yamaç paraşütü ile atlayan sanatçı bin metre yükseklikte şarkı söyledi

- Yamaç paraşütü ile atlayan sanatçı bin metre yükseklikte şarkı söyledi Kütahya'nın Simav ilçesinde, Nadarçam mevkisindeki Aksu takeoff'dan yamaç paraşütü ile tandem uçuşu yapan mahalli sanatçı, bin metre yükseklikte şarkı söyledi.