YALOVA Solo Türk, Yalovalı Şehit Onbaşı için uçtu

Solo Türk, Yalovalı Şehit Onbaşı için uçtu

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk, Diyarbakır'da kaza kurşunu ile şehit olan Yalovalı Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ anısına gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Çocukları anısına yapılan gösteriyi Şükret ve Hakan çifti el ele tutuşarak izlerken, duygulandıkları görüldü.

Solo Türk ekibi, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 24 Haziran'da terhisine 5 gün kala, arkadaşının kazara ateş alan silahından çıkan kurşunla şehit olan Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ (21), anısıra Yalova'da gösteri uşuçu yaptı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile sahile toplanan binlerce Yalovalı, F-16 ile yapılan akrobatik hareketleri ilgi ile izledi. Zorluk derecesi yüksek hareketler, izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Çok sayıda vatandaş, gösteriyi cep telefonları ile kaydetti.

Çocukları anısına yapılan gösteriyi Şükret ve Hakan Altuğ çifti, el ele tutuşarak izledi. Solo Türk'ün gösteri uçuşu sırasında Altuğ çiftinin oldukça duygulandıkları gözlendi.

Kaynak: DHA