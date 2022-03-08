Yalova polisi uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına aman vermiyor - Haberler

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Yalova polisi uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına aman vermiyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yalova polisi uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına aman vermiyor

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından 4-7 Mart tarihleri arasından uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarda 14 kişi gözaltına alınırken çeşitli tür ve miktarlara uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından 4-7 Mart tarihleri arasından uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarda 14 kişi gözaltına alınırken çeşitli tür ve miktarlara uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Teknik Takip Analiz ve Değerlendirme Büro Amirliği ile Narkotim ekipleri kent geneli ve geçiş güzergahlarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler 4-7 mart tarihleri arasından 6 farklı çalışmada toplam 14 kişiyi gözaltına aldı.

Çalışmalarda toplam 281,53 gram metamfetamin, 2 bin 733 sentetik ecza grubu tablet hap, 0.66 gram eroin, 9.57 gram esrar, tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler adli mercilere sevk edildi. - YALOVA

Yalova polisi uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına aman vermiyor

Yalova polisi uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına aman vermiyor

Yalova polisi uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına aman vermiyor

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yalova Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Mart, 3. Sayfa, Haberler

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