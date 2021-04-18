Yalova, en çok vaka görülen 3'üncü il oldu

YALOVA'daki vaka sayısı son bir haftada 100 bin kişide 690,82'den 838,25'e yükseldi.

YALOVA'daki vaka sayısı son bir haftada 100 bin kişide 690,82'den 838,25'e yükseldi. Vaka sayısındaki hızlı artış ile Yalova, nüfusa oranla en çok vaka görülen 3'üncü il oldu.

Sağlık Bakanlığı'nca, Türkiye'nin risk haritasında çok yüksek risk ile 'kırmızı' kategoride yer alan Yalova'da, 10-16 Nisan arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı 838,25 olarak açıklandı. 8-14 Şubat haftasında vaka sayısı 75,17 olduğu açıklanan kentte, 2 ay içerisinde vaka sayısının yaklaşık 11 kat arttığı görüldü. Yalova, 10-16 Nisan haftasında, her 100 bin kişide görülen 838,25 vaka sayısı ile Türkiye'de 3'ncü sırada yer aldı. Vaka sayısındaki hızlı artış kentte tedirginlik yarattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Recep CAN