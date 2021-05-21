Yalova Emniyeti'nden huzur operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Yalova Emniyeti'nden huzur operasyonu

Yalova Emniyeti'nden huzur operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından meskun mahallerde silahla ateş açarak halkın mal ve can güvenliğini tehlikeye sokan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından meskun mahallerde silahla ateş açarak halkın mal ve can güvenliğini tehlikeye sokan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Polis meskun mahallerde ateş edilme olaylarının önüne geçmek için düğmeye bastı. 2 ikamet ve 3 işyerinde eş zamanlı gerçekleştirilen aramalarda, 2 adet 7,65 mm çapında tabanca, 13 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 5 adet kartuş ele geçirildi.

F.Y, Ü.Y ve S.Ş. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Aramalarda ayrıca Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işyerinden 263 paket çeşitli markalarda makaron, 20 paket pipo tütünü, 35 kilo kıyılmış tütün de ele geçirildi. - YALOVA

Yalova Emniyeti'nden huzur operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı, araçlar didik didik arandı
Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı, araçlar didik didik arandı
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kız arkadaşının yanında acımadan öldürdüler
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kız arkadaşının yanında acımadan öldürdüler
Son dakika haber... Tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
Son dakika haber... Tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Volkan Bozkır Vladimir Putin Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Adem Büyük Cenk Tosun Gökhan Töre Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yalova Emniyeti'nden huzur operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 13:15:49. #1.13#

title