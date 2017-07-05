Yalova'daki Kuvvetli Yağış

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde, dün etkili olan kuvvetli yağışın ardından dereler vasıtasıyla taşınan çamurlu sular, denizin rengini değiştirdi.



Samanlı Dağlarından doğan derelerin taşıdığı çamurlu sular, Koru beldesi ile Çınarcık ilçesinde denizin rengini kahverengiye boyadı.



Denizin, ilçe ve belde kıyılarına yakın kısımlarındaki renk değişimi, ilginç görüntüler oluşturdu.



Yalova'da, etkili olan şiddetli yağış nedeniyle, yatağında ıslah çalışmaları süren derenin taşması sonucu bazı evlerin alt katlarını su basmış, çoğu çiçek yetiştirilen seralar ise sular altında kalmıştı.