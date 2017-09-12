Yalova'daki Anjiyo Ünitesi 4 Bin 500 Hastaya Hizmet Verdi

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ve Yalova Devlet Hastanesi Yöneticisi Hakan Sezen, hastanede açtıkları anjiyografi ünitesi ile 2 yılda 4 bin 500 hastayı iyileştirdiklerini bildirdi.



Sezen, yaptığı açıklamada, hastanede birçok yeniliğe imza attıklarını ve bu yeniliklerden dolayı olumlu geri bildirimler aldıklarını belirtti.



Hastanede yapılan yenilikler kapsamında hayata geçirilen anjiyografi ünitesi ile birçok hastanın sağlığına kavuşmasına vesile olduklarına dikkati çeken Sezen, şunları kaydetti:



"Anjiyo'da 4 bin 500'ün üzerinde vakaya çıktık. 2 yıllık süreç içerisinde oldu bu. Anjiyo, kalp pili, damarlara konulan stentler, damar açılmaları gibi uygulamalar yaptık. 2 yılda 4 bin 500 hastamızın iyileşmesine, sağlığına kavuşmalarına katkı sunduk."



Bu ünitede işlemlerin sadece 10 ile 30 dakika arasında değişen zaman dilimlerinde yapıldığını dile getiren Sezen, ünitenin sadece Yalovalı hastalara değil bölgede yaşayan vatandaşlara da hizmet sunduğunu ifade etti.