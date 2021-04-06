Yalova'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

YALOVA'da Osmangazi Köprüsü üzerinde durdurulan araçta, LPG tankına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

YALOVA'da Osmangazi Köprüsü üzerinde durdurulan araçta, LPG tankına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde nakli ve ticaretine yönelik yaptığı çalışmalarda bir araçla kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Ekipler, aracı Osmangazi Köprüsü'nde durdurdu. Araçtaki Ş.K. ve İ.A. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda, bagaj kısmındaki LPG tankı etrafına gizlenmiş 4 adet naylon poşette toplam 1 kilo 902 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Recep CAN