Yalova'da tır devrildi
AA, Güven Kaya - Güncel
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Yalova'da seyir halindeki tır devrildi.
YALOVA (AA) - Yalova'da seyir halindeki tır devrildi.
Alınan bilgiye göre Kurtuluş K. yönetimindeki 34 ZM 9836 plakalı tır, Tavşanlı beldesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada sürücü Kurtuluş K. kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak devrilen tırı yoldan kaldırdı.
AA / Güven Kaya - Güncel