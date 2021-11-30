Yalova'da su alan geminin 21 personeli tahliye edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalova'da su alan geminin 21 personeli tahliye edildi

AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel
Yalova'da su alan geminin 21 personeli tahliye edildi

Yalova'da batma tehlikesi bulunan gemideki 21 mürettebatın tahliye edildiği bildirildi.

YALOVA (AA) - Yalova'da batma tehlikesi bulunan gemideki 21 mürettebatın tahliye edildiği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde Hatsan Tersanesi'nde bağlı bulunan "Ahmet Önel" adlı geminin su almaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, batma tehlikesi bulunan gemideki 21 mürettebatın Bakanlık koordinesiyle tahliye edildiği aktarıldı.

Tahliye edilen 21 mürettebatın ilçedeki bir otele yerleştirildiği öğrenildi.

Yalova'da su alan geminin 21 personeli tahliye edildi

İstanbul Boğazı, saat 18.30'da güney-kuzey yönlü trafiğe açılacak

İstanbul Boğazı, saat 18.30'da güney-kuzey yönlü trafiğe açılacak

 Babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor

Babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor

 Düzce'de eğitime lodos nedeniyle 1 gün ara verildi

Düzce'de eğitime lodos nedeniyle 1 gün ara verildi

AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title