Son dakika haberi | Söndürülen yangın sonrası otelin çatı katında ceset bulundu
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Son dakika haberi | Söndürülen yangın sonrası otelin çatı katında ceset bulundu

28.11.2020 18:39 | Son Güncelleme: 28.11.2020 18:53

Son dakika gelişmesine göre Yalova'da bir otelde çıkan yangının söndürülmesinin ardından çatı katına çıkan görevliler bir kişinin cesediyle karşılaştı.

Yalova'da bir otelde çıkan yangının söndürülmesinin ardından çatı katına çıkan görevliler bir kişinin cesediyle karşılaştı.

Cengiz Koçal Caddesi'nde sabah saatlerinde bir otelin üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinden yaklaşık 8 saat sonra çatı katına çıkan otel görevlileri, otel müşterisi Kadir Yavuz'un (45) cansız bedeniyle karşılaştı.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otelde inceleme yaptı.

Dumandan zehirlenerek öldüğü tahmin edilen Yavuz'un cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika haberi | Söndürülen yangın sonrası otelin çatı katında ceset bulundu
Son dakika haberi | Söndürülen yangın sonrası otelin çatı katında ceset bulundu
Son dakika haberi | Söndürülen yangın sonrası otelin çatı katında ceset bulundu
Son dakika haberi | Söndürülen yangın sonrası otelin çatı katında ceset bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan

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