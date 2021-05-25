Yalova'da sokakta bir kişiyi darbedip para ve cep telefonunu gasbeden şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yalova'da sokakta bir kişiyi darbedip para ve cep telefonunu gasbeden şüpheli yakalandı

Yalova'da sokakta bir kişiyi darbedip para ve cep telefonunu gasbeden şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan - Haberler | Güncel

Yalova'da bir kişiyi darbedip cep telefonu ve parasını gasbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Yalova'da bir kişiyi darbedip cep telefonu ve parasını gasbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde sokakta yürüyen M.B'nin önünü kesen şüpheli, para ve cep telefonunu istedi.

Direnen M.B'yi darbedip parasını ve telefonunu alan şüpheli kaçtı.

M.B'nin şikayeti üzerine harekete geçen Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın failinin Y.G. olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, şüpheliyi belirledikleri adresinde yakaladı.

???????Gasbedilen bir miktar para ve cep telefonu ise sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yalova'da sokakta bir kişiyi darbedip para ve cep telefonunu gasbeden şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan

Markete giren müşteri 'maske takın' diyen market çalışanının burnunu kırdı
Markete giren müşteri "maske takın" diyen market çalışanının burnunu kırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Bülent Ersoy Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Fatih Terim Necip Uysal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yalova'da sokakta bir kişiyi darbedip para ve cep telefonunu gasbeden şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 15:57:16. #1.16#

title