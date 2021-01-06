Sandalla açıldığı denizde kaybolan kişi aranıyor
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Sandalla açıldığı denizde kaybolan kişi aranıyor

06.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:21

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinden sandalla denize açıldıktan sonra kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinden sandalla denize açıldıktan sonra kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

İlçede iki arkadaşıyla sahile giden Ü.Ç. (29), başkasına ait sandalla Sahil Mahallesi'nden Marmara Denizi'ne açıldı.

Ü.Ç'nin geri dönmemesi üzerine yapılan ihbarın ardından olay yerine Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesine bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgede 6 dalgıçla başlatılan aramalara Bursa'dan gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma Ekibi de katılıyor.

Dalgıçların "su altı scooter" ile yürüttüğü çalışmaya helikopterle destek sağlanıyor.

Şu ana kadar Ü.Ç'ye ya da sandala ait herhangi bir ize ulaşamayan ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Sandalla açıldığı denizde kaybolan kişi aranıyor
Sandalla açıldığı denizde kaybolan kişi aranıyor
Sandalla açıldığı denizde kaybolan kişi aranıyor
Sandalla açıldığı denizde kaybolan kişi aranıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Mazı

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