Yalova'da Lodos kabusu yeniden etkili olmaya başladı

YALOVA (İHA) - Yalova'da lodos nedeniyle deniz kıyısında bulunan bazı iş yerlerinde maddi hasar oluştu. Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos özellikle sahili bulunan il merkezi ile birlikte Çınarcık ve Esenköy ilçelerinde hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Yalova'da denizde oluşan şiddetli dalgaların boyu zaman zaman 3 ila 4 metreyi buluyor, sahil şeridinde bulunan bir çok işyeri sular altında kaldı, işletmelerde büyük hasarlar oluştu. şiddetli lodos etkisinyle deniz seviyesi yükseldi, dalgalar bazı bölgelerde 50 metre şehir merkezine suları taşıdı.

Çınarcık ve Esenköyde balıkçı barınakları hasar gördü, Esenköyü Armutlu ilçesine bağlayan ana yok sular altında kalarak geçici trafiğe kapandı, bir çok iş yeri restorant ve lunapark ağır hasarlar aldı.

(Mehmet Umut Gürcan-İHA)